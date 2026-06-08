Иран предупреди: Ще отговорим с още по-голяма сила при нова атака



Централният щаб на иранските въоръжени сили предупреди, че Техеран ще отговори "с още по-голяма сила" на всяка нова атака срещу Ислямската република, след като Израел и Иран си размениха ракетни атаки за пръв път от началото примирието, сключено преди два месеца, предаде Франс прес.

"Ако агресията и враждебните прояви продължат, те (Израел и САЩ) ще се изправят пред още по-решителен отговор", заяви Ебрахим Золфагари, говорителят на Централния щаб на иранските въоръжени сили "Хатам ал Анбия", посочва БТА .