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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23000580 www.24chasa.bg

Иран предупреди: Ще отговорим с още по-голяма сила при нова атака

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Техеран Кадър: Екс/saif_aldareei


Централният щаб на иранските въоръжени сили предупреди, че Техеран ще отговори "с още по-голяма сила" на всяка нова атака срещу Ислямската република, след като Израел и Иран си размениха ракетни атаки за пръв път от началото примирието, сключено преди два месеца, предаде Франс прес.

"Ако агресията и враждебните прояви продължат, те (Израел и САЩ) ще се изправят пред още по-решителен отговор", заяви Ебрахим Золфагари, говорителят на Централния щаб на иранските въоръжени сили "Хатам ал Анбия", посочва БТА .

Техеран Кадър: Екс/saif_aldareei

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