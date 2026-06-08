Четирима, сред които дете на 8 г., са убити при израелски удари в Газа

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Израелски удари отнеха живота на четирима палестинци, включително едно дете, в ивицата Газа днес, съобщиха местни здравни власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Според местните жители израелската армия разширява контролираната от нея територия.

Медици съобщиха, че двама души са загинали при израелски удар близо до палатков лагер в района Мауаси в град Хан Юнис в южната част на анклава.

В бежанския лагер Джабалия в северната част на Газа медици съобщиха, че двама палестинци, сред които и осемгодишно момче, са били убити, а други са ранени при израелски въздушен удар близо до група хора, които копаели кладенец.

Израелската армия не коментира незабавно съобщенията за атаките, нито пък появили се твърдения, че нейни сили са преместили обозначителни знаци, за да разширят т.нар. „жълта зона", която е под неин контрол.

Израел и джихадистката групировка „Хамас" многократно се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието. Според здравните власти израелските удари са отнели живота на повече от 950 души от началото на примирието, докато Израел твърди, че през същия период четирима негови войници са били убити от бойци на групировката.

Израелските войски все още контролират над 60% от територията на Газа, където са наредили на жителите да напуснат домовете си и са разрушили останалите сгради.

Почти цялото население на анклава - около 2 милиона души - сега живее в тясна крайбрежна ивица, главно в палатки или в повредени от войната сгради, под контрола на „Хамас".

Територията е в развалини вследствие на двугодишната военна офанзива на Израел, започнала след нападението на „Хамас" срещу южната част на Израел през 2023 година, посочва Ройтерс.