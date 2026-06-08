Иран обяви, че спира военните операции, но ако Израел не атакуват и Ливан

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Край на военните си операции срещу Израел обяви Иран, но предупреди за по-тежки атаки, ако Израел продължи ударите срещу Ливан, предадоха световните агенции, като се позоваха на изявление на иранските въоръжени сили, излъчено от националното радио, пише БТА.

Междувременно полуофициалната иранска информационна агенция Фарс съобщи, че иранските сили за сигурност са разбили четири оперативни клетки, принадлежащи към групи, които властите описаха като сунитски военни групировки в югоизточната провинция Систан и Белуджистан.

Силите за сигурност са убили петима бойци и са арестували 19 бойци, преди те да успеят да извършат атаки, цитира агенцията думите на иранското министерство на разузнаването.