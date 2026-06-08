634 българчета ще опознаят Европа чрез пътуване с влак

Европейската комисия обяви резултатите от пролетния кръг на конкурса за пътувания „DiscoverEU" („Опознай Европа") – една от най-популярните младежки инициативи, част от европейската програма „Еразъм +".

40 912 млади хора на 18-годишна възраст ще получат комбиниран билет за пътуване с влак, за да опознаят многообразието на европейския континент, да научат повече за неговото културно наследство и история и да се сприятелят с хора от всяко кътче на Европа. Успешните кандидати ще пътуват самостоятелно или в група до пет души, главно с влак, между юли 2026 г. и септември 2027 г. Пътуването може да продължи до 30 дни. Българските победители са 634.

Глен Микалеф, комисар по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта, заяви: „DiscoverEU е не само билет за пътуване, но и покана да се запознаете от първа ръка с културното богатство и красотата на Европа. На хилядите млади хора, избрани днес, бих искал да кажа: Европа ви очаква. В багажа си опаковайте и любопитството си. Добавете и амбициите си. Превърнете това пътуване в история, която си заслужава да бъде разказвана."

Този кръг на конкурса бе за младежи, родени между 1 юли 2007 г. и 30 юни 2008 г. от държави членки на ЕС, както и от страните, асоциирани към „Еразъм+". Той привлече общо 220 501 кандидатури, включително 1 384 от България.

„DiscoverEU" включва информационни обучения преди заминаване и срещи в цяла Европа. Настоящите и бъдещите участници могат да се присъединят към официалната Фейсбук-група на конкурса, информират от пресцентъра на Европейската комисия.

От стартирането на „DiscoverEU" през 2018 г., над 2 милиона млади хора са кандидатствали за безплатни билети в общо четиринадесет издания на конкурса.