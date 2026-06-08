Ливанският премиер: Израел ни близо 3500 пъти по време на примирието

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Израел нанесе близо 3500 въздушни удара срещу Ливан и извърши хиляди контролирани взрива, откакто САЩ обявиха примирие между Ливан и Израел на 16 април, заяви ливанският министър-председател Науаф Салам, цитиран от Ройтерс и БТА.

След правителствено заседание Салам посочи, че от 17 април до 7 юни Израел е нанесъл 3491 въздушни удара, 407 целенасочени удара за събарянето на сгради и е провел шест операции за цялостно унищожение, които са изравнили със земята цели села в най-южната ивица на страната.

Премиерът допълни, че Ливан се стреми да спазва условията на примирието, но подчерта, че скорошната ескалация между Иран и Израел е довела до повече разселени, като по този начин страната е поставена в още по-затруднено положение при приемането на семействата на бежанците.

Повече от 1 милион души или една пета от населението на Ливан са напуснали домовете си заради ударите на Израел и неговите предупреждения за евакуация, откакто бойните действия започнаха на 2 март.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не отговориха на изявлението на Науаф Салам.

Конфликтът с Израел започна, когато групировката "Хизбула" изстреля ракети срещу Израел в подкрепа на съюзника си Иран, който беше подложен на удари след началото на израелско-американската военна операция, припомня Ройтерс.

"Хизбула" продължи да нанася удари по израелска територия и отхвърли преговорите между представители на Израел и Ливан, които имаха за цел да укрепят примирието чрез сключването на трайно мирно споразумение.

Вчера Израел нанесе удари по южните предградия на ливанската столица Бейрут в отговор на атаките на "Хизбула" срещу Северен Израел. От своя страна, Техеран бомбардира северната част на Израел, който нанесе ответни удари срещу различни обекти, разположени в Ислямската република.