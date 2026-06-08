Управляващите в Косово остават на власт и след предсрочните избори

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След предсрочните парламентарни избори в Косово партията на досегашния премиер Албин Курти печели вота, но няма да има пълно мнозинство.

Управляващото ляво-националистическо "Движение Самоопределение" получава почти 43% подкрепа, но това е спад с 6,5% спрямо предишните избори. Избирателната активност обаче е била най-ниската спрямо последните пет вота - едва 36%, отбелязват местните медии.

Втора остана основната опозиция "Демокатическа партия на Косово", а трета сила е "Демократичният съюз на Косово", съобщава NOVA.

Според анализатори изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа за партиите и показват "завръщане" на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори.