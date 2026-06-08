ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нефтохим" със запаси до края на юни, няма да се н...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23001164 www.24chasa.bg

Управляващите в Косово остават на власт и след предсрочните избори

1288
Косовският премиер Албин Курти СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

След предсрочните парламентарни избори в Косово партията на досегашния премиер Албин Курти печели вота, но няма да има пълно мнозинство.

Управляващото ляво-националистическо "Движение Самоопределение" получава почти 43% подкрепа, но това е спад с 6,5% спрямо предишните избори. Избирателната активност обаче е била най-ниската спрямо последните пет вота - едва 36%, отбелязват местните медии.

Втора остана основната опозиция "Демокатическа партия на Косово", а трета сила е "Демократичният съюз на Косово", съобщава NOVA.

 Според анализатори изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа за партиите и показват "завръщане" на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Косовският премиер Албин Курти СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?