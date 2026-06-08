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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23001265 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин и Ким Чен-ун проведоха разговори в Пхенян

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 8 юни следобед китайският председател Си Дзинпин проведе официални разговори с генералния секретар на Корейската трудова партия и председател на Държавния съвет на Корейската народно-демократична република Ким Чен-ун в Пхенян.

Си Дзинпин заяви, че посещението му в КНДР след седемгодишно прекъсване открива нови възможности за развитието на двустранните отношения. Той подчерта необходимостта от засилване на политическото доверие, разширяване на практическото сътрудничество в икономиката, науката, здравеопазването и инфраструктурата, както и от укрепване на културния и младежкия обмен между двете страни.

Китайският лидер предложи четири основни насоки за бъдещото развитие на отношенията: поддържане на тесни контакти на високо равнище, задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество, съхраняване на традиционното приятелство между народите и укрепване на стратегическата координация в защита на мира и развитието в региона.

Ким Чен-ун приветства посещението на Си Дзинпин като важен знак за приятелството между двете държави. Той изрази готовност КНДР да разширява сътрудничеството с Китай в сферите на икономиката, инфраструктурата, науката, образованието и културния обмен.

Двамата лидери потвърдиха стремежа си към по-нататъшно развитие на двустранните отношения и към съвместни усилия за насърчаване на мира и стабилността в региона.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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