КМГ: Започна строителството на новия воден транспортен коридор при "Трите клисури"

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На 8 юни официално започна строителството на новия воден транспортен коридор при „Трите клисури" – първият голям национален стратегически инфраструктурен проект, стартиран в рамките на 15-ия петгодишен план на Китай.

Церемонията по откриването се състоя на 8 юни в град Ичан, провинция Хубей. На събитието присъства Дин Сюесян, член на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Китай, който обяви официалния старт на проекта.

Проектът включва изграждането на нов плавателен канал към хидровъзела „Трите клисури" и разширяване на корабоплавателния капацитет на комплекса „Гъджоуба". Съоръженията са проектирани за преминаване на кораби с товароподемност до 10 000 тона.

Строителството е сред най-мащабните и технически сложни воднотранспортни проекти в страната. То е резултат от повече от десет години проучвания и проектиране, както и от десетилетия технологична подготовка. Общата стойност на инвестицията възлиза на около 77,2 милиарда юана.

След завършването си новият транспортен коридор значително ще повиши ефективността на корабоплаването по река Яндзъ, ще даде нов тласък на икономическото развитие на региона и ще подкрепи прилагането на принципите за зелено и устойчиво развитие.