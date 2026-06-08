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Израел: Спираме ударите срещу Иран по молба на Тръмп

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Израел СНИМКА: Pixabay

Израел спира ударите срещу Иран по молба на американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес израелският "Канал 12", позовавайки се на високопоставен израелски официален представител.

Служителят добави, че ако атаките на „Хизбула“ срещу израелски градове продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут.

В репортажа на "Канал 12", цитиращ високопоставения израелски официален представител, се посочва също, че израелските удари в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Израел СНИМКА: Pixabay

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