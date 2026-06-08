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Морето в Одеска област изхвърли още 15 мъртви делфина

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СНИМКА: Pixabay

В Одеска област морето изхвърли още 15 мъртви делфина на брега на националния природен резерват „Тузливски лимани“, съобщи екологът в резервата Иван Русев на Фейсбук страницата си.

„На 6-7 юни, по време на проучването на 12 км от брега в националния резерват и 1 км в съседство с него, бяха открити 15 мъртви делфина“, се казва в съобщението на Иван Русев.

Екологът отбелязва, че експлозиите на мини, бомбардировките, ракетните атаки и използването на мощни сонари от военни кораби систематично унищожават уникалното биоразнообразие на Черно море. 

„Популациите на уникалните черноморски китоподобни губят своята жизнеспособност, имунитет и генетичен потенциал за възстановяване. Черно море рискува да загуби завинаги своите основни жители и символи“, посочва  в информацията си Русев, цитиран от БТА. 

В предишната си информация Иван Русев на 6 юни информира, че на брега на националния  природен резерват  „Тузливски лимани“ морето е изхвърлило безпрецедентен брой мъртви делфини – 22 на 25 км на плажна ивица.

СНИМКА: Pixabay

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