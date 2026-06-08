Хутите обявиха блокада на израелските кораби в Червено море

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за ракетната атака срещу централен Израел тази сутрин и обявиха, че ще блокират преминаването на израелски кораби през Червено море, съобщава The Times of Israel.

От движението заявиха, че са изстреляли ракета по „чувствителни цели на израелския противник" в района на Тел Авив. Според израелските въоръжени сили от Йемен е била изстреляна една ракета, която е била успешно прехваната от системите за противовъздушна отбрана.

Хутите също така обявиха „пълна и абсолютна забрана" за израелското корабоплаване в Червено море. По думите им всички плавателни съдове, свързани с Израел, ще бъдат разглеждани като „легитимни военни цели".

Това не е първият подобен ход на йеменската групировка. През последните години хутите нееднократно са атакували кораби в района на стратегическия пролив Баб ел Мандаб – ключов морски маршрут, свързващ Червено море с Аденския залив и Индийския океан. Напрежението в региона продължава да поражда опасения за сигурността на международното корабоплаване и за възможна ескалация на конфликта в Близкия изток.