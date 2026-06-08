Полският министър-председател Доналд Туск призова за солидарност и диалог между Варшава и Киев, след като дипломатическите отношения между двете страни се влошиха след наименуването на украинско военно подразделение в чест на украински бунтовници националисти, извършвали кланета над поляци по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски предизвика скандал в Полша миналия месец, след като наименува подразделение на Въоръжените сили на Украйна в чест на Украинската въстаническа армия (с абревиатура на украински УПА), участвала във Втората световна война.

Спорът доведе до понижаване на отношенията на Украйна с един от най-верните ѝ съюзници до най-ниската им точка от началото на войната с Русия през 2022 г. Това се случва също в контекст, в който Киев удвои усилията си за присъединяване към Европейския съюз, припомня Ройтерс.

Полски консултативен съвет проведе заседание днес, за да обсъди предложението, направено от полския президент Карол Навроцки. Той заяви, че Зеленски трябва да бъде лишен от най-високото държавно отличие на Полша – "Ордена на Белия орел".

От своя страна Туск призова за директни преговори между Навроцки и Зеленски.

"Тъй като дипломацията не доведе до никакви резултати, публично призовавам президентите Навроцки и Зеленски да проведат директен и честен разговор преди емоциите да унищожат нашата солидарност, която се зароди в отговор на руската заплаха. Сътрудничеството е в интереса и на двете страни и нации, докато конфликтът е в интерес на Москва", написа Туск в социалната мрежа Екс.

Ако Навроцки реши да отнеме отличието на Зеленски, подписът на Туск ще бъде нужен, за да може решението окончателно да влезе в сила. Правните експерти обаче все още не са единодушни по този въпрос.

Бившият полски президент Анджей Дуда присъди на Зеленски "Ордена на Белия орел" през 2023 г., но Навроцки заяви, че консултативен съвет ще обсъди дали да го лиши от него, след като украинският президент наименува подразделението "Героите на УПА".