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Папата: Католическата църква трябва да изплати репарации на жертвите на сексуално насилие

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Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

Католическата църква трябва да изплати репарации на жертвите на сексуално насилие, заяви папа Лъв XIV пред испанските епископи по време на визитата си в Мадрид днес, предаде АНСА.

„Нашият път е съставен от срещи, а една от най-болезнените е срещата с онези, които са били наранени от самите хора, които е трябвало да се грижат за тях, включително членове на духовенството“, заяви папата в централата на Епископската конференция на Испания. 

„Изправена пред тази напаст, църковната общност е призвана да отговори с изслушване, истина, справедливост, обезщетение и все по-голям ангажимент към превенция и изграждане на култура на грижа към жертвите. Всеки наранен човек трябва да може да бъде изслушан искрено, да получи разбиране, защита и реални пътища към изцеление“, заяви папата, цитиран от БТА. 

Днес Лъв Четиринадесети има среща с жертви на сексуални посегателства, извършени в Църквата. Срещата е при закрити врата. За нея съобщиха само испанските медии. Нито мястото й, нито участниците в нея не бяха потвърдени от Ватикана, отбелязва Франс прес.            

Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

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