Папата: Католическата църква трябва да изплати репарации на жертвите на сексуално насилие

Католическата църква трябва да изплати репарации на жертвите на сексуално насилие, заяви папа Лъв XIV пред испанските епископи по време на визитата си в Мадрид днес, предаде АНСА.

„Нашият път е съставен от срещи, а една от най-болезнените е срещата с онези, които са били наранени от самите хора, които е трябвало да се грижат за тях, включително членове на духовенството“, заяви папата в централата на Епископската конференция на Испания.

„Изправена пред тази напаст, църковната общност е призвана да отговори с изслушване, истина, справедливост, обезщетение и все по-голям ангажимент към превенция и изграждане на култура на грижа към жертвите. Всеки наранен човек трябва да може да бъде изслушан искрено, да получи разбиране, защита и реални пътища към изцеление“, заяви папата, цитиран от БТА.

Днес Лъв Четиринадесети има среща с жертви на сексуални посегателства, извършени в Църквата. Срещата е при закрити врата. За нея съобщиха само испанските медии. Нито мястото й, нито участниците в нея не бяха потвърдени от Ватикана, отбелязва Франс прес.