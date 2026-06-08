На 15 юни ЕС ще започва официално преговорите за присъединяване на Украйна

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос официално потвърди, че на 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна, предаде Укринформ.

Тя каза това по време на разговор с журналисти в Киев.

Според Кос на 15 юни е насрочена междуправителствена конференция с Украйна за официално започване на преговорите по първата група глави от законодателството на ЕС, известна като „Основни принципи“. Тази група обхваща въпроси, свързани със съдебната система, институциите, системите за обществени поръчки, финансовия контрол и статистиката.

„Върховенството на закона е една от най-важните стъпки. Всичко започва с него и всичко завършва с него. След като го потвърди, страната кандидатка получава сертификат, че ангажиментът към ЕС е сериозен“, обясни Кос, цитирана от БТА.

Комисарят отбеляза също, че след като започнат преговорите по дадена група глави и страната кандидатка е изпълнила необходимите реформи, Европейската комисия изготвя Междинен доклад за оценка на критериите (IBAR). Въз основа на този доклад страните членки на ЕС решават дали преговорите по този клъстер могат да се считат за приключени.

„Укринформ“ припомня, че кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз обяви на 4 юни, че Съветът официално е дал начало на процеса по отваряне на първата група глави, „Основни принципи“, в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова.