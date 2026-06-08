ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нефтохим" със запаси до края на юни, няма да се н...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23001898 www.24chasa.bg

На 15 юни ЕС ще започва официално преговорите за присъединяване на Украйна

940
СНИМКА: Пиксабей

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос официално потвърди, че на 15 юни ЕС ще започне официално преговорите за присъединяване на Украйна, предаде Укринформ.

Тя каза това по време на разговор с журналисти в Киев.

Според Кос на 15 юни е насрочена междуправителствена конференция с Украйна за официално започване на преговорите по първата група глави от законодателството на ЕС, известна като „Основни принципи“. Тази група обхваща въпроси, свързани със съдебната система, институциите, системите за обществени поръчки, финансовия контрол и статистиката.

„Върховенството на закона е една от най-важните стъпки. Всичко започва с него и всичко завършва с него. След като го потвърди, страната кандидатка получава сертификат, че ангажиментът към ЕС е сериозен“, обясни Кос, цитирана от БТА. 

Комисарят отбеляза също, че след като започнат преговорите по дадена група глави и страната кандидатка е изпълнила необходимите реформи, Европейската комисия изготвя Междинен доклад за оценка на критериите (IBAR). Въз основа на този доклад страните членки на ЕС решават дали преговорите по този клъстер могат да се считат за приключени.

„Укринформ“ припомня, че кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз обяви на 4 юни, че Съветът официално е дал начало на процеса по отваряне на първата група глави, „Основни принципи“, в преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?