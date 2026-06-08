Турски митничари иззеха над 380 000 евро, скрити в памперси

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Турските митнически служители на международното летище в град Анталия иззеха общо 381 750 евро от пътник, който се е опитал да ги внесе в страната, без да ги декларира, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на медията пътникът, в чиито багаж била намерена голямата сума пари, пристигнал на летището в Анталия с полет от Париж по-рано днес. Митнически служители извършили рутинна проверка на багажа му, при която установили множество пачки с банкноти, скрити в бебешки памперси, съобщава БТА.

В същото време Главната прокуратура на Анталия е започнала служебно разследване срещу пътника, чиято националност не се посочва.

Според турските закони при пристигане в Турция човек може да носи пари в брой, без да е длъжен да ги декларира пред митническите власти, с обща стойност до 10 000 евро или еквивалента на тази сума в други валути.