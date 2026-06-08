Иран затвори въздушното си пространство след ескалацията с Израел

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Иран затвори въздушното си пространство след размяната на удари с Израел, като държавната информационна агенция ИРНА съобщи, че забраната за полети ще остане в сила до второ нареждане, а полетите на всички ирански летища са отменени, предаде ДПА.

Иранските авиационни власти бяха наложили преди забрана за полетите, която важеше само за определени части от страната. Съществуват силни опасения, според които конфликтът с Израел отново може да ескалира, въпреки че Ислямската република вече оповести, че преустановява атаките си срещу Израел, информира БТА.

Иран атакува Израел в неделя вечерта, а Израел реагира с ответни удари на следващата сутрин. Днес в ранния следобед Иран обяви, че спира атаките си.

Военното ръководство на Ислямската република заяви, че Иран е нанесъл "болезнен удар" на Израел в подкрепа на Ливан и обяви прекратяването на военните операции на иранските сили.