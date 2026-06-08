Хакан Фидан: Войната на север пряко засяга сигурността на нашия регион

Турският външен министър Хакан Фидан изрази безпокойство от разпространяването на военните действия между Русия и Украйна в по-широкия регион и по-конкретно в Черно и Азовско море, подчертавайки подкрепата на Анкара за прекратяването на този и други регионални конфликти, предаде ТРТ Хабер.

След проведената днес в Истанбул тристранна среща на външните министри на Турция, Азербайджан и Грузия Фидан коментира актуалната ситуация в Южен Кавказ и по-широкия регион около трите държави, като посочи войната в Украйна и напрежението в Персийския залив като основни предизвикателства пред трите страни.

„Продължаващата война на север пряко засяга сигурността на нашия регион. Смятаме, че постигането на мир във войната между Русия и Украйна е от съществено значение за стабилността и сигурността на нашия регион. (…) Всички ние следим с тревога настоящата безизходица на бойното поле и в дипломатическия процес. За съжаление, стъпките, които предприемат страните, за да обърнат тази безизходица в своя полза, допълнително увеличават напрежението на място“, заяви Фидан след срещата, като посочи скорошните инциденти в Черно и Азовско море като „болезнени примери за това колко сериозни могат да бъдат последиците от тази опасност“.

„Средата за сигурност в нашия регион продължава да крие сериозни рискове. В този контекст, продължаващите мирни преговори между Иран и Съединените щати също бяха в дневния ред на днешната среща. Изключително важно е тази война, която доведе нашия регион и света до ръба на катастрофа, да остане в миналото“, каза още Фидан като подчерта, че Анкара продължава контактите си за постигане на траен мир както със САЩ, така и с Иран, пише БТА.

„Днес трите ни държави потвърдиха отново нашата обща воля, взаимно доверие и споделена визия за бъдещето на нашия регион. (…) Виждаме най-обещаващото проявление на тази визия в мирния процес между Азербайджан и Армения. Волята, демонстрирана от двете страни, отвори конкретен прозорец от възможности за нашия регион“, каза още Фидан, като подчерта, че сътрудничеството и енергийната свързаност между страните е ключово за сигурността на Южен Кавказ.