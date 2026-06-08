"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ирак отвори въздушното си пространство по-рано от очакваното, след като временно го затвори заради подновените атаки между Израел и Иран, предаде ДПА.

Ситуацията се следи внимателно, съобщи днес Иракската служба за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция ИНА, цитирана от БТА.

Според властите във въздушното пространство на Ирак са въведени „най-високите нива на сигурност“.

По-рано Ирак беше обявил 72-часово затваряне на въздушното си пространство в отговор на последните атаки, като срокът трябваше да изтече в сряда вечерта.

За разлика от това, затварянето на въздушното пространство на Сирия беше удължено с още 12 часа – до 23:00 ч. местно време (и българско) днес. Първоначално въздушният трафик в страната трябваше да бъде възобновен още тази сутрин.

И двете държави са разположени географски между Иран и Израел и по тази причина се намират в потенциалната зона на риск при взаимни удари между двата дългогодишни противника.