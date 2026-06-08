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Демерджиев към Хегсет: Ще вземем мерки срещу опасните идеологии по плажовете

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Министър Иван Демерджиев СНИМКА ДИМА МАКСИМОВА

Министерството на вътрешните работи ще провери информацията за разпространението на опасни идеологии по европейските плажове, включително и в България, и при необходимост ще предприеме действия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Повод за изказването стана изявление на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който предупреди за разпространението на опасни идеологии по плажовете в Европа, включително на българското Черноморие, и призова за предприемане на мерки.

„Към момента не разполагам с подробна информация по този въпрос, но разбира се, ще вземем всички необходими мерки", заяви министър Демерджиев.

Той подчерта, че към този момент не е получил детайлни данни по случая, но увери, че компетентните институции ще реагират при наличие на необходимата информация, предаде БГНЕС

Министър Иван Демерджиев СНИМКА ДИМА МАКСИМОВА

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