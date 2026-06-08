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15 души са ранени при нощните атаки на Израел срещу Иран

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Ракети. СНИМКА: Пиксабей

Най-малко 15 души са били ранени при неотдавнашните атаки на Израел срещу Иран, като един човек е все още в болница, съобщи днес иранската информационна агенция Тасним, цитирана от ДПА.

На този етап Тасним не съобщи за загинали при атаките. 

Четиринадесет ранени са от провинция Хузестан, регион, граничещ със северната част на Персийския залив, който е от значение за нефтохимичната промишленост на Иран. Агенцията съобщи и за един ранен от столицата Техеран.

Израел и Иран си размениха удари с ракети за пръв път от влизането в сила на примирието през април. Израел предприе контраатаки срещу Иран, след като Ислямската република изстреля ракети срещу северната част на Израел в неделя, припомня БТА. 

Ракети. СНИМКА: Пиксабей

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