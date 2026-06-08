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Шестима загинаха при газова експлозия в Узбекистан (Видео)

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Шестима загинаха при газова експлозия в Узбекистан КАДЪР: X/@Zn_Portnova

Шестима души загинаха, а петима са ранени след газова експлозия в станция за зареждане на втечнен газ в южната Кашкадаринска област в Узбекистан, предаде Ройтерс, позовавайки се на пресслужбата на узбекското Министерство на извънредните ситуации. 

Пожарът, избухнал след експлозията, е нанесъл щети и на четири превозни средства, включително два камиона цистерни за газ, както и на и два подземни резервоара за съхранение на гориво, се посочва в изявлението, пише БТА. 

В Узбекистан, освен природния газ, разпределян чрез газопроводи, много предприятия и домакинства използват втечнен петролен газ. 

 

 

Шестима загинаха при газова експлозия в Узбекистан КАДЪР: X/@Zn_Portnova

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