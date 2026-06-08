Задържаха френския певец Патрик Брюел по обвинения в сексуално насилие

Френският певец и актьор Патрик Брюел е задържан от полицията по обвинения в сексуално насилие срещу жени, съобщиха Ройтерс и „Евронюз“.

„Патрик Брюел е разпитван от понеделник сутринта във връзка с нови обвинения срещу него, които в момента са внесени в съда", съобщиха от прокуратурата в Нантер.

Брюел, коойто е на 67 години и е един от най-продаваните изпълнители във Франция, публично отрича да е извършил нещо нередно, уточнява Ройтерс. Певецът е изправен пред обвинения от няколко жени за изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и тормоз, обхващащи периода от 1997 до 2012 г. във Франция и Белгия, съобщиха от прокуратурата.

„Патрик Брюел е разпитван във връзка с всички тези случаи, които към този момент засягат 13 жертви“, посочват от френското държавно обвинение. Властите имат право да задържат Брюел в ареста за 24 часа, като срокът може да бъде удължен еднократно.

„Никога не съм насилвал жена. Никога не съм дрогирал, манипулирал или принуждавал някого да ми се подчинява“, написа Брюел в социалните мрежи миналия месец. Задържането на певеца доведе до отмяна на негови сценични изяви и на предстоящото му турне, допълва БТА.