Партията на Пашинян спечели убедително изборите в Армения

В Армения се проведоха парламентарни избори, чиято основна интрига беше дали премиерът Никол Пашинян, който ръководи правителството от 2018 г. и се опитва постепенно да извърши завой на страната си към Запада, ще успее да запази поста си и какво влияние ще получат основните опозиционни партии, които говорят за запазване на връзките на Армения с Русия и контролираните от нея интеграционни проекти като Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Евразийски икономически съюз (ЕАИС), съобщава БТА.

Пашинян пристигна в избирателната си секция вчера рано сутринта. Той заяви пред репортери, че има „много близки отношения“ с Владимир Путин, но подчерта, че ЕС е основният партньор на Армения и страната ще продължи реформите в съответствие с европейските стандарти.

„Трябва да имаме добри отношения с всички: Америка, Европейския съюз и Русия. Това са страните, които трябва да помогнат на Армения да се развива. Не можем да кажем, че ще имаме добри отношения само с Русия или само с Америка“, на свой ред заяви неговият конкурент от блока "Силна Армения" Самвел Карапетян при пристигане в своята секция, където обвини властите в политически натиск. Подобни бяха и изказванията на бившия президент на страната Роберт Кочарян при излизане от избирателната си секция.

Изборите завършиха по план в 20:00 часа местно време и бяха определени от международните мониторингови организации като честни и прозрачни, макар и от тях да бяха отправени някои препоръки, свързани с финансирането на политическите сили. Избирателната активност беше 59% - с 10 на сто повече от вота преди пет години.

След края на изборите започна преброяването на гласовете, като с излизането на първите резултати Пашинян обяви убедителна победа на изборите по време на провела се тази нощ пресконференция.

„Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, заяви премиерът, като след това се насочи с критики към опозицията.

„Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили.

По-късно на заседание в парламента Пашинян повтори, че "триглавата партия на войната" е загубила изборите в Армения.

"Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати в Армения", заяви Пашинян. Той нарече този въпрос „една от най-важните цели на политическото мнозинство и правителството“, която трябва да бъде изпълнена незабавно и с „много решителни стъпки“.

Решението на Пашинян да обяви победата си толкова скоро след затварянето на секциите беше разкритикувана от опозицията, която определи това като натиск спрямо ЦИК и "узурпиране на властта". Въпреки недоволството от поражението към момента не са обявявани никакви протестни действия от страна на опозиционните сили.

Междувременно ЦИК обяви окончателните резултати. „Граждански договор“ на Пашинян е получил 49,83% от гласовете. Впоследствие партията ще има мнозинство в законодателния орган и възможност самостоятелно да сформира правителство. В парламента влизат още „Силна Армения“ на Самвел Карапетян (23,28%) и блокът „Армения“, воден от бившия президент Роберт Кочарян (9,93%).

До последно остана интригата дали партия "Просперираща Армения" ще успее да прескочи прага от четири процента за влизане в законодателния орган. В крайна сметка не и достигнаха хилядни от проценти, като политическата сила обяви, че ще обжалва в рамките на закона.

След обявяването на резултатите, от чужбина последваха поздравления за победителя.

"Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Армения избра своето бъдеще в Европа въпреки руския натиск", заяви на свой ред върховният представител на ЕС Кая Калас. Думи на подкрепа изпрати и френският президент Еманюел Макрон.

„Поздравявам Армения за провеждането на демократични и свободни избори, а Никол Пашинян - за победата му. Това е победа и за суверенитета на Армения, за вашата независимост и за правото ви да живеете така, както сами изберете. Пожелаваме ви успех“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в "Екс".

Говорителката на руското МВнР Мария Захарова подчерта, че изборите са се провели на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от Запада. Тя отбеляза също, че подкрепата за партията на Пашинян е „значително намаляла“ в сравнение с предишния избирателен цикъл.

Арменските избиратели решиха да обърнат страница в бурното си политическо минало, давайки на настоящия премиер Никол Пашинян силен мандат за балансиран, прозападен курс. Армения и Русия формално остават съюзници, но резултатите от гласуването също така показват отслабващото влияние на Русия в регион, дълго смятан за неин бастион въпреки съобщенията за заплахи и твърдения за намеса от Москва, отбелязва "Евронюз".

Руският политолог Артур Атаев заяви пред руския вестник "Известия", че резултатът от изборите е бил предсказуем, отбелязвайки, че повечето анализатори са вярвали, че партията „Граждански договор“ ще запази лидерството си. След тези избори влошаването на отношенията между Русия и Армения ще продължи.

Обобщение направи президентът на Армения Вахагн Хачатурян.

"С вчерашните парламентарни избори Армения навлиза в нов етап от политическото си развитие", заяви той.