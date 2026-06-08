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Пакистанският премиер: Крайната цел на преговорите САЩ-Иран е напът да бъде постигната

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Шехбаз Шариф КАДЪР: Екс/@CMShehbaz

Крайната цел да мирните преговори между Иран и САЩ е „напът да бъде постигната“, заяви днес пакистанският премиер Шехбаз Шариф и призова всички страни в конфликта да проявяват сдържаност, предадоха Ройтерс и БТА.

Исламабад беше домакин на първия кръг от състоялите се на 12 април преговори между Ислямската република и САЩ. Тези преговори обаче не доведоха до сключването на споразумение за прекратяване на войната. Беше сключено само споразумение за прекратяване на огъня и двете страни продължиха спорадично да разменят атаки.

Иранската ядрена програма и контролът върху Ормузкия проток остават едни от най-критичните въпроси, по които двете страни все още имат разногласия. 

Шехбаз Шариф КАДЪР: Екс/@CMShehbaz

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