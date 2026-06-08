Турция: Надяваме се след изборите Армения да прави по-смели стъпки за нормализирането на отношенията в региона

Министерството на външните работи на Турция изрази надежда, че след изборите Армения ще направи по-смели стъпки за нормализирането на отношенията в региона, се казва в позиция, публикувана на сайта на министерството.

Според предварителните резултати най-голяма подкрепа е получила партията "Граждански договор", оглавявана от премиера Никол Пашинян, който е смятан за прозападен политик и в същото време изигра активна роля в процеса на нормализирането на отношенията между Турция и Армения.

„Надяваме се, че в периода след изборите Армения ще прави по-смели стъпки за постигането на мир и в процеса на нормализирането на отношенията в региона“, пише в официалната позиция на Турция.

Чрез нея Анкара изразява задоволството от начина на протичане парламентарните избори и ги определя като мирни и спокойни.

„Както и до днес, така и отсега нататък, Турция ще продължи да допринася за стабилността и благосъстоянието на региона, водейки се от общите интереси на държавите в региона“, заявиха от Министерството на външните работи на Турция.

Турция и Армения нямат дипломатически отношения, а сухопътната им граница остава затворена от 1993 г. През 2021 г. двете страни назначиха специални пратеници, които да работят за нормализиране на контактите.

От лятото на 2025 г. Анкара и Ереван отвориха нова страница в своите отношения. През юни турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с министър-председателя на Армения Никол Пашинян в Истанбул, където двамата обсъдиха възможностите за нормализиране на отношенията. По-интензивното развитие на този процес започна, след като президентът на Азербайджан Илхам Алиев и Пашинян постигнаха споразумение за мир по време на среща във Вашингтон през август, която беше организирана от американския президент Доналд Тръмп.

През септември официални представители на Турция и Армения се срещнаха на границата между двете страни и изразиха готовност за отваряне на граничните пунктове и прилагане на споразумението за възстановяването им, подписано на 1 юли 2022 г. На тази среща бяха обсъдени също така възможностите за увеличаване на броя на полетите между двете държави. Бяха предприети и технически действия за рехабилитация и въвеждане в експлоатация на жп линията Карс – Гюмри.

В края на декември беше договорено опростяване на визовите процедури, а през март 2026 г. официално бяха възобновени полетите от Истанбул до Ереван.

На 29 април 2026 г. представители на Турция и Армения се срещнаха в турския граничен град Карс за първо заседание на съвместна работна група, която има за задача да възстанови и отвори отново железопътната линия между Карс и арменския град Гюмри, която спря да функционира през 1993 г.

В началото на май вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз стана първият официален турски представител, който посещава Армения от 18 години насам. Той беше в Ереван за осмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност. В средата на май стана ясно, че двете страни са готови да започнат директна търговия.

Отново през май посланикът на Азербайджан в Турция Решад Мехмедов заяви, че границата между Турция и Армения ще бъде отворена след парламентарните избори в Армения и след промените в Конституцията, които трябва да последват. Очаква се те да бъдат направени чрез провеждането на референдум и да доведат до заличаването на конституционните текстове, съдържащи териториални претенции към Азербайджан.