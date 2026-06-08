Иран и Израел тестват крехкото примирие, Тръмп озаптил Нетаняху (Обзор)

US президентът отрича в Близкия изток да има "безкрайна война"

След първата тежка размяна на удари между Иран и Израел от началото на априлското примирие, дошла след ударите на Тел Авив по Ливан, двете воюващи страни си “стиснаха ръцете” дори и за малко. Най-сериозната ескалация след постигането на крехко примирие беше провокирана от израелската атака по южните предградия на Бейрут - Техеран определи тези действия като

“прекрачване на всякакви червени линии”

и нарушение на примирието. Отговорът не закъсня и в късните часове на неделя Иран изстреля първия си от общо три ракетни удара по Израел. Часове по-късно израелските военни обявиха, че са поразили обекти в Западен и Централен Иран.

Наред с това в размяната на атаки се включиха и две ирански проксита - ливанската “Хизбула” и йеменските хути. Докато така или иначе крехкото примирие изглеждаше пред разпад, в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп призова и двете страни да спрат ударите. По-късно през деня той заяви: “Израел и Иран се стремят към незабавно примирие! Финалните преговори за мир продължават, независимо дали невежеството, или глупостта ще им попречат”.

Тръмп отбеляза, че американската блокада на иранските пристанища, въведена, за да противодейства на затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран, ще остане в сила, докато не бъде постигнато окончателно споразумение. И допълни: “Нещата трябва да се движат бързо”.

След като Тел Авив обяви край на атаката, израелският Канал 12 съобщи, че това е станало по искане на Тръмп. Явно републиканецът е имал продуктивен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който вероятно е склонил да спре атаките, тъй като това заплашваше мирните преговори. Самият Тръмп отбеляза, че

той взема решенията,

а не Нетаняху. По-рано в интервю за Ен Би Си президентът каза, че никога не е обещавал, че няма да има нови войни, и отхвърли твърденията тази в Близкия изток да се окаже “безкрайна”.

В същото време Иран също обяви край на атаката си и призова Израел да си вземе поука.

Една от основните страни посреднички - Пакистан, призова за сдържаност и от двете страни, като премиерът Шехбаз Шариф отбеляза, че “трябва да се даде още малко шанс на мира”.