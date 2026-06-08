Разследват близки до Орбан за измами с милиарди от ЕС (Обзор)

Три фирми в схема за обществени поръчки

Висши служители от правителството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан трябва да бъдат разследвани във връзка с изчезнали евросредства в размер на милиарди евро.

Това съобщи “Политико”, позовавайки се на информация от Унгарския орган за почтеност (IA) - антикорупционната служба на страната. Призивът за възстановяване на изчезналите средства идва в момент, когато настоящият премиер Петер Мадяр иска да убеди Брюксел, че Будапеща е готова да получи над 10 млрд. евро от ЕС, които бяха замразени поради опасенията за върховенството на закона.

Началникът на IA Ференц Пал Биро отбеляза, че “високопоставени политици могат и вероятно ще бъдат подведени под отговорност” за участието си в предполагаема схема за системна кражба на парите на европейските данъкоплатци по време на 16-годишното управление на Орбан. И допълни, че неговият екип е открил “редица наказателни дела, при които лично считам, че като страна трябва да сме в състояние да възстановим тези средства и да ги репатрираме, тъй като по-голямата част от тях вече са напуснали страната”. Биро обаче не спомена по име Орбан или други от близкия му кръг.

IA е създадена през 2022 г. като част от реформи, наложени от Брюксел, и следи за разходването и сигурността на европейски средства. Тя е независима от правителството и вероятно ще отговаря за разбиването на мрежите от приближени, създадени по времето на Орбан, които обхващат всичко - от строителство до услуги и медии. Биро е начело на надзорния орган от самото му създаване. Според антикорупционната агенция три компании са получили повечето държавни поръчки за предоставяне на стоки и услуги, а сумата по договорите била изкуствено завишена. Биро обясни, че правителството е похарчило около 10 млрд. за тези 3 фирми през последните 4 години, но не разкри имената им.

“Надценката, която според нас е свързана с риск от корупция, възлиза на 3,5 млрд. евро”, посочи още Биро и добави, че търговете за обществени поръчки са били манипулирани, а цените на основни стоки са били няколко пъти по-високи от пазарните. А по времето на предишното правителство унгарската държава “се превърна в най-големия участник на пазара”, допълни Биро.

През май Мадяр се срещна с шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, а след разговора заяви, че двамата са се споразумели да отпуснат 16,4 млрд. евро. Тези средства бяха блокирани за Будапеща поради нарушения на задълженията ѝ съгласно правото на ЕС. Мадяр е задължен да представи добър план за това как ще прави ключови реформи и как ще разпредели средствата - това трябва да стане до края на август, ако Унгария не иска да изгуби парите.

Биро, който смята, че Унгария изостава значително по отношение на контрола за разходване и наблюдение на парите, е бил подложен на атаки по време на последното правителство на Орбан. Той е бил обект на опити за подкуп, докато се е опитвал да разследва схемата за възлагане на обществени поръчки. Наред с това на съпругата му е била предложена работа, която е включвала висока заплата, без да работи. Биро е бил и задържан и обвинен, че не е използвал служебната си кола по предназначение.

А говорител на ЕК заяви, че Брюксел има “нулева толерантност към измами срещу бюджета на ЕС”.