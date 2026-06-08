САЩ искат да купят островите Чагос от Мавриций

Вашингтон загрижен за военна база в архипелага

Администрацията на Доналд Тръмп готви план за закупуване на архипелага Чагос, което би могло да провали плана на британския премиер Киър Стармър да отстъпи суверенитета на територията на Мавриций, съобщи британския “Дейли Телеграф”.

Служители от Белия дом са изготвили предложение, което цели да заобиколи британските власти, за да може САЩ да купят островите, осигурявайки си контрол над американско-британската военна база “Диего Гарсия” на един от островите. Този, на който се намира базата, обаче първо ще трябва да стане суверенен, което ще позволи на САЩ да преговарят за покупката му директно с Мавриций.

Закупуването на островите е едно от предложенията, които се разглеждат от Вашингтон. Последният план бе представен от министъра на финансите Скот Бесент и предаден на Тръмп, макар че според информацията той не е сред водещите варианти. Някои представители от Белия дом изразиха опасения, че предоставянето на острова на Мавриций - съюзник на Китай, би създало възможност за шпионаж по море. Дискусиите относно евентуалното придобиване на островите Чагос от САЩ се водят на фона на войната на Щатите и Израел срещу Иран. Базата “Диего Гарсия”, разположена в централната част на Индийския океан, се намира на около 3800 км от Иран и включва военновъздушна база, способна да обслужва ракети с голям обсег.

В същото време властите в Мавриций съобщиха, че не са получили предложение за Чагос от САЩ.

