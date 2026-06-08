ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Божанов: Оставката на Георги Кандев е лош ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23003357 www.24chasa.bg

Няма пострадали виетнамци при земетресението със 7,8 по Рихтер на Филипините

1168
снимка: РОЙТЕРС

Посолството на Виетнам във Филипините съобщи, че не е получило информация за пострадали или загинали виетнамски граждани вследствие на земетресението на остров Минданао, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА), цитирана от БТА. 

От дипломатическата мисия посочиха, че в засегнатия район не живеят много виетнамски граждани. Посолството следи отблизо развитието на ситуацията и е в готовност да окаже консулска помощ и защита на своите граждани при необходимост.

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси южната част на Филипините сутринта на 8 юни, като предизвика и цунами с вълни, достигащи до 1,4 метра в някои крайбрежни райони.

Към следобеда на същия ден броят на загиналите е нараснал до най-малко 32 души, докато редица хора все още се водят в неизвестност. Над 200 души са били ранени, след като множество сгради са се срутили, а ключови инфраструктурни съоръжения са били повредени.

Пристанищният град Генерал Сантос е понесъл най-тежките щети.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди жителите да бъдат особено предпазливи, преди да се завърнат в повредените сгради и домове си, поради риска от срутвания, предизвикани от последващи трусове.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)