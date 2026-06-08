Семейство загина при падане от небостъргач в Лондон

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Идентифицираха майка, баща и техният неизлечимо болен деветгодишен син, които са паднали от луксозен жилищен небостъргач. Към момента не е изяснено какви са причините за падането, а предположенията на включват самоубийство и убийство.

Адити, Ракеш и синът им Сид, за когото се смята, че е роден във Великобритания, са живеели на 36-ия етаж на 45-етажната сграда UNCLE в района Elephant and Castle в южен Лондон.

Спешните служби са били изпратени до сградата миналата сряда, след като са получили сигнали, че семейството е паднало от сградата. Въпреки усилията на медицинските служители, и тримата са били обявени за мъртви на място, пише "Дейли Мейл".

„Това е ужасна трагедия, семейство от трима души. Просто ужасно. Някои жители са станали свидетели на случилото се", заяви депутатът от съответния избирателен район Нийл Койл.

„Предполага се, че детето е родено във Великобритания и е имало тежки заболявания, които според полицията са допринесли за това ужасяващо решение", добави той.

Той каза, че се смята, че родителите са родени в Индия през 1979 г. Синът им вероятно е страдал от бъбречно заболяване и е бил обучаван вкъщи.

Г-н Койл също е написал писмо до жителите на сградата, която се рекламира като „най-високата жилищна сграда в Лондон", ден след трагедията.

Семейството от трима души е живеело в луксозен апартамент на 36-ия етаж на 45-етажната сграда в Elephant and Castle, южен Лондон.

Той потвърди в съобщението си, че се смята, че никой друг не се издирва от полицията във връзка с разследването.

„За съжаление, в сряда, 27 май, рано сутринта полицията и Лондонската спешна помощ бяха повикани на улицата след ужасния инцидент със семейството, паднало от няколко етажа от сградата UNCLE", каза той.

„Тази ужасна трагедия доведе до смъртта на дете, жена и мъж. Въпреки усилията на полицаи и парамедици, които извършиха реанимация, и тримата бяха обявени за мъртви на място."

„Много съжалявам, че това се е случило близо до вашия дом."

„Трагичните обстоятелства все още не са напълно изяснени, но полицията смята, че става дума за самоубийство и към момента не издирва други лица (въпреки че разследването продължава)."

„Не мога да си представя каква ситуация би довела семейство до този ужасяващ инцидент, но мислите ми са с техните близки, приятели и всички, които са ги познавали."

Хора, живеещи в сградата, казват, че не са познавали семейството.

„Тук няма никакво усещане за общност. Никой не познава съседите си", казва един жител. Жители съобщават, че са чували „викове и писъци" от апартамента на семейството в седмиците преди падането. Жена, която живее в сградата, казва: „Чувах крясъци и викове през последните две седмици. Те спряха след сряда. Полицията почука на вратата и попита дали съм чувала викове и крясъци. Казах им, че да, и предположих, че става дума за домашен конфликт."

Семейството е живеело в кулата Highpoint, която разполага с 458 луксозни апартамента, предимно наемани от международни студенти от заможни семейства от Източна Азия.

Някои изразяват съмнение относно „падането". Един жител казва: „Невъзможно е дори възрастен човек да падне през стъклените бариери тук. Те са по-високи от гърдите."

Жителите са получили имейл ден след трагедията, в който се предупреждава за засилено полицейско присъствие и временни затваряния на пътища.

В него се казва:

Уважаеми жители, може би сте видели новини за трагичния инцидент в UNCLE Elephant and Castle в сряда сутринта...

Инцидентът включва загуба на живот. Мислите ни са с семейството, приятелите и всички засегнати.

Разбираме, че подобни инциденти могат да причинят тревога и стрес в общността...

Специализирани екипи от Столичната полиция разследват случая...

Ще има засилено полицейско присъствие, временни затваряния на пътища и ограничен достъп...

Предоставени са и линкове към услуги за подкрепа на жители...

Говорител на Столичната полиция каза, че смъртните случаи се разследват като „неочаквани.

Детективи разследват след смъртта на трима души след падане от височина...

На място са открити мъж, жена и дете, които въпреки реанимационните действия са починали.

Смъртта им в момента се третира като неочаквана. Няма други пострадали.

Съдът на в Саутуърк заяви:

Случаят е предаден на нашата служба. Столичната полиция провежда разследване и ние съдействаме при необходимост. Не се правят допълнителни коментари на този етап.

Сградата UNCLE, която има около 458 луксозни апартамента, предлага фитнес, денонощна рецепция и охрана, коворкинг пространство и подземен паркинг. В сградата има и театър със 300 места, нает от Southwark Playhouse, както и sky lounge с гледка към Лондон, която „засрамва Шард".

Жителите могат да виждат Лондонското око, стадион Уембли и река Темза от своите балкони. Повечето обитатели са международни студенти и млади професионалисти.

Наемът за едностайни апартаменти е около £2,700 на месец, а за двустайни – £3,800. Сградата е завършена през 2018 г. и преди това е била използвана за настаняване на над 500 търсещи убежище, когато е била наричана „хотел от ада".

По-късно е преименувана от Highpoint Tower на UNCLE Elephant and Castle след реконструкция от канадската компания Realstar Living.