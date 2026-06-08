Турският певец Мабел Матиз даде положителна проба за наркотици

Наличие на кокаин е установено в кръвните проби на популярния турски певец Фатих Караджа (познат с творческия псевдоним Мабел Матиз), който бе задържан и тестван през май в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция, съобщи в свое изявление турската прокуратура, цитирана от сайта Хаберлер.

Мабел Матиз е сред най-популярните съвременни поп изпълнители в Турция, като негови песни често оглавяват музикалните класации в страната, а някои от изпълненията му имат по над 350 милиона гледания в Ютюб, пише БТА.

Според днешното изявление при кръвни тестове и вземане на проби от коса са установени следи от употреба на кокаин и марихуана и при още 9 известни личности от Турция, тествани в рамките на инициативата, като повечето от тях са актьори, продуценти и стилисти от турския шоубизнес.

Мащабното разследване на турските власти започна през октомври м.г., като в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости от страната, включително популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ, актрисата Ханде Ерчел, певицата Симге Сагън и актьорите Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан.

През април главният прокурор на Истанбул Фатих Дьонмез съобщи, че общо 169 известни личности от Турция са дали положителни проби в рамките на разследването. Към този списък миналата седмица бяха прибавени имената на още 10 известни личности, сред които бяха актьорът Онур Туна (Месут от сериала "Моят прекрасен живот", който е излъчван в България - бел. ред), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала "Шербет от боровинки", който е излъчван в България - бел. ред.) и рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3). С днешните случаи броят на положителните проби нараства на 189.