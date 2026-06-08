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ООН подготвя нова среща за кипърския въпрос през юли или август

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Мария Анхела Олгин СНИМКА: Екс/ @qwerty14117587

Специалният пратеник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за кипърския въпрос Мария Анхела Олгин заяви, че тя и Гутериш подготвят нова среща за кипърския въпрос във формат 5+1 през юли или август, предаде КНА, цитирана от БТА. 

Формат 5+1 означава, че срещата ще включва лидерите на двете общности – кипърските гърци и кипърските турци, и представители на трите страни гарантки в Кипър – Гърция, Турция и Великобритания, както и на ООН.

Днес Олгин разговаря в Кипър с президента Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Пратеничката на Гутериш определи двете срещи като много продуктивни.

Помолена да коментира изказването на президента на Кипър Никос Христодулидис по-рано днес, че на предстоящата среща във формат 5+1 ще бъде обявено подновяване на преговорите за разрешаване на кипърския въпрос, Олгин отговори, че „това би било една много добра новина, но предпочитам да изчакам“.

Последният кръг от преговорите по кипърския въпрос се проведе в швейцарския курорт Кран Монтана през 2017 г., но беше прекъснат, без да доведе до резултат. След това турската страна, както и признатата само от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) в окупираната северна част на острова, се ориентираха към търсене на решение чрез две държави. От своя страна кипърското правителство настоява за решение чрез двузонална двуобщноста федерация, както е предвидено и в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Кипър е разделен на две от 1974 г. след окупацията на северната една трета от острова от Турция в отговор на преврат, насочен към обединение с Гърция.

Мария Анхела Олгин СНИМКА: Екс/ @qwerty14117587

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