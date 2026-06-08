Мерц и Макрон се отказаха от проекта за общ боен самолет FCAS

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия и Франция са се договорили да прекратят съвместната програма за разработване на боен самолет от ново поколение заради разногласия между участващите компании, предаде АФП.

Проектът Future Combat Air System (FCAS) беше стартиран през 2017 г. с цел да замени френските изтребители Rafale и самолетите Eurofighter, използвани от Германия и Испания.

Програмата се смяташе за ключов тест за европейското отбранително сътрудничество на фона на усилията на ЕС да засили военната си автономия.

Многомилиардният проект обаче беше съпътстван от продължителни спорове между френската компания Dassault Aviation и Airbus, която представлява германските и испанските интереси.

Представител на германското правителство заяви пред АФП, че канцлерът Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон са стигнали до общото заключение, че компаниите няма да успеят да се споразумеят за създаването на общ боен самолет.

Въпреки това други елементи от FCAS ще продължат да се развиват.

„Същинското ядро на FCAS ще бъде запазено като европейска система“, посочи германският представител, визирайки мрежа за свързване на самолети, дронове и други военни платформи в единна система.

Очаква се министерствата на отбраната на Франция и Германия да подготвят нов план за сътрудничество, който ще бъде насочен към „няколко реалистични и значими проекта“, предаде БГНЕС.