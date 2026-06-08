МААЕ призова Иран да възобнови диалога и достъпа до ядрените обекти

Рафаел Гроси, генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) призова днес Иран да започне диалог с организацията, за да бъдат възобновени инспекциите на обектите на иранската ядрена програма, които Израел и САЩ бомбардираха преди година, предаде Ройтерс.

Иран все още не е информирал МААЕ за състоянието на бомбардираните ядрени съоръжения или за количеството уран, обогатен до нива, които почти позволяват разработката на ядрени бомби.

Въпреки че бомбардировките унищожиха или нанесоха големи щети на съоръженията за обогатяване на уран, все още се предполага, че количествата от радиоактивния елемент, обогатен на 60%, са запазени.

"Призовавам Иран да започне конструктивно сътрудничество с Агенцията, за да бъде улеснено пълното и ефективно прилагане на защитните механизми", заяви Гроси в отделно писмено заявление до Управителния съвет на МААЕ, в чийто състав влизат 35 държави членки.

МААЕ проведе инспекции на някои обекти, които не бяха засегнати от бомбардировките, но те бяха спрени поради съображения за сигурност, след като САЩ и Израел възобновиха бойните действия през февруари. Оттогава МААЕ инспектира само атомната електроцентрала "Бушехр".

"Поддържам спорадични контакти с министъра на външните работи и други представители, но в общи линии каналът за комуникации е прекъснат", изтъкна Гроси по време на пресконференция, след като се обърна към управителния съвет.

По същото време САЩ започнаха инициатива, подкрепена от Великобритания, Франция и Германия за приемането на проекторезолюция по-късно тази седмица, която ще нареди на Иран да предостави "в най-кратко време точна информация" за бомбардираните обекти и количеството обогатен уран.

Въпреки че дипломати посочиха, че се очаква проекторезолюцията да бъде приета с ясно единодушие, както подобна резолюция през ноември миналата година, съществува опасност тя да усложни преговорите между САЩ и Иран. Те имат за цел да удължат примирието и да проправят пътя към по-нататъшни преговори по въпроси, касаещи и иранската ядрена програма, припомня БТА.