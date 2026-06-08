Центърът „Кенеди" премахна името на Тръмп от уебсайта си

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Центърът „Кенеди" премахна името на американския президент Доналд Тръмп от уебсайта си, след като миналия месец федерален съдия нареди името на американския президент да бъде премахнато от обозначенията на културната институция.

Премахването на името на Доналд Тръмп от сайта в понеделник идва само дни преди крайния срок, определен от главния юрисконсулт на центъра, според който всички препратки към президента трябва да бъдат заличени до 12 юни, съобщава "Гардиън".

В служебна бележка, за която съобщи Washington Post миналия четвъртък, главният юрисконсулт на центъра се позовава на разпореждането на федералния съдия Кристофър Купър за премахване на всички препратки към „Център Тръмп Кенеди". В документа се казва:

„За да се съобразите с това съдебно разпореждане, трябва незабавно да промените имейл подписите, бланките и другите документи, така че да използват наименования като „Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди" или просто „Кенеди Сентър"."

„Други промени, включително в шаблони и формуляри, табели, брошури и страници на уебсайта, трябва да бъдат завършени не по-късно от петък, 12 юни 2026 г.", се допълва в бележката.

Към понеделник следобед на фасадата на културния център във Вашингтон все още стои надписът: „Мемориален център за сценични изкуства „Доналд Дж. Тръмп" и „Джон Ф. Кенеди".

Според решението на съдия Купър институцията не може да бъде преименувана без акт на Конгреса.

„Учредителният закон на Центъра „Кенеди" ясно постановява, че центърът трябва да носи името на президента Кенеди и не може официално да носи друго име или да бъде друг обществен мемориал само по решение на борда ... Конгресът даде името на Центъра „Кенеди" и само Конгресът може да го промени", пише Купър в своето 94-странично решение.

Съдията също така временно блокира плановете центърът да бъде затворен това лято за ремонт. Решението е отговор на действията на назначения от Тръмп борд на институцията, който одобри неговия проект за „съживяване" на стойност 257 милиона долара, предвиждащ затваряне на центъра за две години.

След съдебното решение Тръмп остро разкритикува съдията в социалните мрежи в изявление от 578 думи. Миналия месец той написа:

„Нямам никакво намерение да продължавам това, което може да се окаже единствено едно безнадеждно пътешествие в „Никога-никога земя"."