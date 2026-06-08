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Силно земетресение разтърси Куба, усети се в САЩ и Мексико

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Силен трус разтърси Куба в понеделник, стана ясно от данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. 

Трус от 6,1 по Рихтер е регистриран в 14 ч. местно време (21 ч. българско време). Земетресението е било с дълбочина 26 км, а епицентърът е бил навътре в океана. 

Трусът е усетен и в някои части на Мексико, където туристи пишат, че са усетили земетресението, докато почиват. От САЩ също твърдят, че са усетили лек трус. 

Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен в цялата западна част на страната.

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