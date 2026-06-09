В Халкидики премахват чадъри и шезлонги, заключени с катинари на плажовете

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Община Неа Пропонтида започва премахването на чадъри и шезлонги, оставени незаконно по плажовете и заключени с катинари, съобщават гръцките медии.

Мярката е насочена срещу практиката плажни принадлежности да бъдат оставяни с дни на пясъка с цел „запазване" на място за собствениците им. Според общинските власти това ограничава свободния достъп на останалите посетители до плажната ивица.

На собствениците е даден срок до 10 юни доброволно да премахнат чадърите и шезлонгите си. След изтичането му общински екипи ще започнат тяхното събиране и извозване.

Решението е взето след множество сигнали от граждани и туристи, които се оплакват, че все по-често цели участъци от плажовете се „запазват" още от ранна пролет. Нерядко чадъри и шезлонги остават на едно и също място седмици наред, като по този начин ограничават достъпа на останалите посетители.

От общината подчертават, че плажната ивица е обществено благо и никой няма право да си присвоява части от нея чрез поставяне на лични вещи. Целта на акцията е да се осигури свободен и равнопоставен достъп до плажовете за всички жители и гости на района.

Решението идва в началото на активния туристически сезон, когато плажовете на Халкидики посрещат хиляди туристи от Гърция и чужбина, включително много български посетители.

Местните власти призовават гражданите да спазват правилата и да не оставят лични вещи на плажовете с цел трайно „запазване" на места, тъй като те подлежат на премахване.