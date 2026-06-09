Глоби до 10 000 евро за неправомерно управление на автомобил с чужди номера в Гърция

Хиляди автомобили с чуждестранна регистрация се движат ежедневно по пътищата на Гърция, а сред тях са и много с български номера.

Според гръцкото законодателство решаващо значение има не притежанието на имот или наличието на гръцки данъчен номер (АФМ), а мястото на постоянно пребиваване и данъчната регистрация на собственика. Ако той живее основно в България и посещава имота си в Гърция временно, може законно да управлява автомобил с български номера. Много българи с жилища в Керамоти, Халкидики, Аспровалта и други популярни райони могат да използват автомобилите си с българска регистрация, стига основното им местоживеене да е в България.

В същото време гръцките власти напомнят, че автомобил с чуждестранна регистрация може да бъде използван временно от лица, чието обичайно местоживеене е извън страната. В повечето случаи разрешеният срок за престой е до шест месеца в рамките на една година.

Особено строги са санкциите при неправомерно ползване на автомобила. В зависимост от случая глобите могат да достигнат до 10 000 евро. Сред най-често наложените наказания са 700 евро за управление от неправомерно лице, когато собственикът се намира в Гърция, и от 2500 до 10 000 евро, когато собственикът отсъства от страната.

Глоба от 900 евро се предвижда при незаконно предоставяне или отдаване на автомобила на друго лице, а 300 евро – при изтекли временни регистрационни документи. Санкции се налагат и при превишаване на разрешения срок за престой на автомобила в страната.

Проблеми могат да възникнат, когато гръцките власти установят, че дадено лице реално живее постоянно в Гърция, но продължава да използва автомобил с чуждестранна регистрация, за да избегне местните данъци и такси.

Експерти съветват българските собственици на имоти в Гърция да разполагат с документи, доказващи, че основното им местоживеене остава в България. При проверка може да бъдат поискани адресна регистрация, трудов договор, документи за платени данъци и осигуровки, както и сметки за комунални услуги.

Неспазването на правилата може да доведе не само до сериозни финансови санкции, но и до временно спиране на автомобила от движение или конфискация. Затова специалистите препоръчват собствениците на имоти в Гърция да се информират добре за действащите изисквания и да носят необходимите документи при пътуване.