Международното летище в Техеран възобнови работа

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Полетите на международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран са възобновени, съобщиха иранските новинарски агенции Мехр и Фарс, съобщи БТА.

„С нормализирането на условията за работа на националния въздушен сектор всички оперативни услуги“ са възобновени, заяви говорителят на летището Джавад Салехи Артимани, цитиран от двете ирански агенции.

Въздушният транспорт от „Имам Хомейни“, едно от двете основни летища на иранската столица, бе временно преустановен през нощта в неделя срещу понеделник заради израелските бомбардировки, отбелязва Франс прес.