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Тръмп: Предупредих Нетаняху, че скоро може да остане сам срещу Иран

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снимка: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю пред американското новинарско издание „Аксиос“, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.

„Казах му: „Биби, по-добре да си внимателен, иначе много скоро ще останеш сам“, цитира думите на Тръмп към Нетаняху американското издание, съобщи Ройтерс.

Тръмп отхвърли също така твърдението, че започването на война с Иран през тази година противоречи на мотото „Без нови войни“, което той повтаряше многократно по време на предизборната си кампания за Белия дом, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това стана часове преди Израел и Иран да си разменят удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война, съобщава БТА.

снимка: РОЙТЕРС

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