Земетресение с магнитуд 7,8 във Филипините отне живота на най-малко 35 души и предизвика цунами

Южното крайбрежие на Филипините бе разтърсено вчера от силно земетресение с магнитуд 7,8, което отне живота на най-малко 35 души, а над 200 други бяха ранени, предимно в срутени сгради, като по близките брегове се образува и цунами с около 1 метър височина на вълните, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Няколко предимно ниски сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети в най-тежко засегнатия град Генерал Сантос. Щети от цунами бяха отчетени в най-малко едно южно крайбрежно селище. В Индонезия и Палау имаше по-малки вълни, които достигнаха чак до южната част на Япония.

Земетресението предизвика и свлачище в град Глан, в провинция Сарангани, където загинаха 13 селяни, съобщи за местна радиостанция Рене Пунзалан, служител по предотвратяване на бедствия в провинцията. Още четирима души са загинали на други места в Сарангани, добави той.

Това е най-силното земетресение, засегнало Филипините през тази година, заяви директорът на Филипинския институт по вулканология и сеизмология Терезито Баколкол. Той предупреди хората да потърсят съвет, преди да се върнат в повредените сгради и къщи, които могат да се срутят поради продължаващите вторични трусове.

САЩ, съюзник на Филипините, заявиха, че координират действията си с властите в страната и са готови да подкрепят нейните усилия за реагиране. Франция, Япония и Нова Зеландия също изразиха своята солидарност и подкрепа.