Младежките протести в Брюксел прераснаха в сблъсъци

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Младежките протести в Брюксел прераснаха вчера в сблъсъци и полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите, предаде ДПА, съобщи БТА.

Полицията се е намесила, след като протестиращите са започнали да повреждат кошчета за боклук и електроскутери и да хвърлят камъни и пиратки, съобщи репортер на агенцията.

Демонстрацията бе организирана в отговор на полицейското насилие по време на митингите миналата седмица срещу планираните съкращения в сектора на образованието.

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия при продължаващите вече втора поредна седмица протести, като бяха забелязани и полицаи, използващи палки срещу демонстрантите. Властите в района на Столичен Брюксел обявиха, че ще проведат разследване.

Протестите бяха предизвикани от мащабни планове за строги икономии от страна на правителството на френската общност в Белгия. Мерките включват увеличаване на часовете за преподаване за учителите в горните класове на средните училища и отваряне на пътя за въвеждане на по-високи такси за обучение.

Към младежките протести вчера се присъединиха също така учители и представители на организации на гражданското общество, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Агенцията обаче отбелязва, че по-голямата част от участниците - около няколко хиляди души, са демонстрирали мирно.