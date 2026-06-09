Затворник, осъден за кражбата на златно съкровище, предлага онлайн фланелки с принт на артефактите

Единият от мъжете, осъдени за кражбата на румънско златно съкровище от музей в Нидерландия през януари 2025 г., развива бизнес от затвора, като предлага онлайн фланелки с принт на откраднатия шлем от Коцофенещ, съобщава румънският информационен сайт Зиаре, позовавайки се на местни медии, информира БТА.

Златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и три златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто", организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния.

В началото на юни т.г. съд в Асен осъди трима мъже за кражбата, постановявайки присъди затвор от почти 4 години (47 месеца) на всеки от обвиняемите.

Дъглас У. – единият от извършителите на кражбата, опитва обаче да се възползва от нашумелия случай. Той е отворил онлайн магазин, където предлага фланелки с принт на златния шлем от Коцофенещ, съобщава сайтът Зиаре, като се позовава на нидерландски медии, цитирани от румънската телевизия Бе1 (B1TV).

Според Търговската камара на Нидерландия компанията е регистрирана първоначално през януари 2023 г. като предлагаща ръчни изделия, а през 2026 г. е трансформирана в онлайн магазин за дрехи.

Златният шлем от Коцофенещ, смятан за национално съкровище на Румъния, и две от дакийските гривни бяха намерени в началото на април тази година и върнати в Румъния, след като нидерландските власти сключиха сделка с двама от заподозрените за кражбата да разкрият местонахождението на безценните артефакти в замяна на намалени присъди.

Третата гривна обаче все още липсва и се издирва.