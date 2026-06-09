Босна и Херцеговина и Хърватия подписаха споразумение за граничните пунктове

Председателката на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина Боряна Крищо и премиерът на Хърватия Андрей Пленкович подписаха вчера в Сараево споразумение за граничните контролно-пропускателни пунктове, съобщи босненската национална телевизия БХРТ, информира БТА. Целта на споразумението е укрепване на двустранното сътрудничество и осигуряване на условия за облекчено преминаване на границите и по-ефективен контрол.

Крищо обясни, че в предходното споразумение между двете държави от 2013 г. само два пункта са имали статут на гранична инспекционна станция, докато според новото споразумение има пет пункта с този статут - Свилай - Стружани, Изачич - Личко Петрово село, Каменско - Били Бриг, Бияча - Нова Села и Градишка - Стара Градишка. Дефинирани са и гранични пунктове за международнния пътен и железопътен трафик, както и пунктове, които са само за жителите на пограничните райони.

Пленкович посочи, че споразумението представлява значителна крачка в облекчаването на трафика на хора и стоки между двете страни заради новата категоризация на пунктовете.

По думите му става въпрос за всеобхватно споразумение, което е съобразено с наскоро приетия в Хърватия закон за чуждестранните лица, който от своя страна облекчава издаването на дългосрочни визи на босненски граждани.