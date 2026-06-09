Президентът на Северна Македония преди срещата с Илияна Йотова: Нека не се нараняваме, да опитаме да си преценяваме думите

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска обяви в интервю за МРТ 1, че в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през тази седмица в София, ще се срещне с българския президент Илияна Йотова.

По думите ѝ в рамките на срещата се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”, а срещата с Йотова определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали „приятен женски разговор”.

„Мисля, че трябва да го продължим и затова споменах необходимостта от изграждане на доверие”, заяви Силяновска.

По думите ѝ по време на работния обяд, когато за първи път се е видяла в София с тогавашния президент Румен Радев, той е говорил за необходимостта от сътрудничество в много области.

„И мисля, че това е единственият начин, да се отнасяме (едни към други) с добра воля. Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитаме да си преценяваме думите си... И от двете страни... И сега и двете страни имат желание да се видят”, каза Силяновска.

По думите на президента на Северна Македония, като депутат през 2023 г., тя е гласувала против промените в конституцията на страната да влязат в дневния ред на парламента. А сега, като президент, не може да преговаря за промени в основния закон на страната.

„Казвала съм много пъти, че не мога дори да гарантирам, че и да има предложение от правителството или от депутатите (за промени в конституцията), то ще бъде осъществено. Знаете ли какво означава да поискаш от една държава да гарантира, че ще промени конституцията си? Това означава да се спре парламентарната демокрация. Депутатите ... представляват гражданите и гласуват според убежденията си. От нашия пример ЕС и светът научиха, че... не можете да се споразумеете за конституционни промени навън, а след това да инструментализирате (това в) парламента”, заяви Силяновска.

По думите ѝ преговорната рамка „няма тежестта на конституция”.

„Тежестта на конституцията... се държи от най-важните членове в Договора за ЕС, (в които се казва), че ЕС ще зачита националната и културна идентичност и достойнството. Има дори член, според който се насърчават съседните държави - членове на ЕС, да сключват договори със съседите си на реципрочна основа. Това е философията на ЕС. Това прави ЕС различен от други международни организации... Така че не вярвам, че с добра воля не може да се намери решение”, каза още Силяновска.