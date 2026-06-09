Франция и Германия се отказват от съвместния си проект за изтребител от шесто поколение

Франция и Германия се отказват от проекта за съвместен изтребител, след като компаниите не успяха да постигнат съгласие, съобщиха официални източници в Берлин. Решението се разглежда като сериозен удар върху усилията за изграждане на обща европейска отбрана, съобщава " Гардиън".

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц са „достигнали до обща оценка, че компаниите няма да могат да се обединят", е заявил представител пред Агенция Франс Прес.

Макрон и предшественичката на Мерц, Ангела Меркел, стартираха програмата „Бъдеща въздушна бойна система" (FCAS) през 2017 г. с цел да заменят френските изтребители „Рафал" и използваните от Германия и Испания „Юрофайтър" около 2040 г.

Проектът на стойност 100 милиарда евро обаче бе белязан от продължителни разногласия между участващите компании – френската „Дасо Авиасион" и европейския аерокосмически концерн „Еърбъс", представляващ германските и испанските интереси – по въпросите за лидерството и контрола върху програмата за разработка. Според информацията „Дасо Авиасион" е настоявала да бъде водещ партньор в разработката на изтребителя, за да защити своята интелектуална собственост, докато „Еърбъс" е подкрепяла по-равноправно партньорство, включващо значителен трансфер на технологии.

Париж и Берлин също така са имали разногласия относно вида на самолета. Франция е настоявала за единен европейски модел, докато Германия е подчертавала, че нейните нужди са различни, тъй като френските самолети трябва да могат да носят ядрено оръжие и да кацат на самолетоносачи.

Фридрих Мерц вече публично е поставял под въпрос дали разработването на пилотиран изтребител от шесто поколение има смисъл за германските военновъздушни сили. Той е отбелязвал също, че държавите членки на ЕС нямат еднакви изисквания към военната техника.

Програмата включва не само спорния изтребител, но и безпилотни апарати, както и високозащитен облак за бойни данни. Европейски източници са заявили пред Ройтерс, че е възможно разработването на последните два елемента да продължи.

Източник от германското правителство е посочил пред Агенция Франс Прес: „Същинското ядро на FCAS ще бъде продължено като европейска система". Описал го е като „нервна система, която свързва самолети, дронове и други компоненти в едно цяло".

От канцеларията на Еманюел Макрон не са направили незабавен коментар. На фона на насрочените за следващата година президентски избори във Франция, в Париж се счита за важно да бъде постигнат някакъв положителен резултат по един от ключовите проекти на отиващия си държавен глава.

Германски правителствени източници съобщават, че Фридрих Мерц и Еманюел Макрон са обсъдили решението за обявяване на край на проблемния проект в петък, в кулоарите на среща на върха между ЕС и лидерите от Западните Балкани в Черна гора.