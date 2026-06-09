Отстраниха главния прокурор на Международния наказателен съд заради обвинения в сексуално посегателство

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Главният прокурор на Международния наказателен съд (МНС) Карим Хан бе временно отстранен от длъжност с незабавен ефект късно снощи заради подозрения в неправомерно сексуално посегателство, предаде ДПА, съобщи БТА.

Окончателно решение за евентуалното му отстраняване от длъжност ще бъде взето на специална сесия на държавите членки на МНС, обяви надзорният орган на съда в Хага. Сесията ще се проведе възможно най-скоро, се казва още в изявлението.

Бюрото на Асамблеята на държавите по статута, с който е учреден МНС, заяви, че оценката му се основава на „доклада от разследване, проведено от Службата за вътрешен надзор на ООН, съпътстващите доказателства, становището на специална група от съдебни експерти и писмените изявления“.

През 2024 г. близка колежка обвини британския прокурор Карим Хан в неправомерно сексуално посегателство. Твърди се, че Хан я е тормозил многократно в продължение на дълъг период от време и я е принуждавал да извършва сексуални действия.

Комисия на ООН разследва обвиненията и представи доклада си през декември 2025 г. Докладът не е публикуван.

Трима съдии от Международния наказателен съд представиха правно становище, основано на разследването. Това становище също не е публикувано.

56-годишният Хан временно се оттегли от поста си за около една година, заявявайки, че иска да се върне, след като случаят бъде изяснен. Той отрича всички обвинения.

Хан заемаше поста на главен прокурор на МНС от 2021 г. и бе издал заповеди за арест, сред които срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския президент Владимир Путин.

Съединените щати засилиха натиска върху Международния наказателен съд, особено по повод заповедта за арест срещу Нетаняху, и наложиха санкции на служители и съдии.

Общо 125 страни са подписали учредителния договор на МНС, включително всички държави членки на ЕС.

САЩ, Русия и Израел не са членки на съда.