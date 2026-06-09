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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23005042 www.24chasa.bg

Русия заяви, че тази нощ е свалила 140 украински дрона

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Украински дрон Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 140 дрона над руски региони и над акваториите на Черно и Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, информира БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 140 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курса, Орловска и Тулска област, както и над Московския регион, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са били свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Украински дрон

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