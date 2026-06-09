Петролът поевтинява след примирието Иран-Израел

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Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия и заличиха по-голямата част от ръста от предходната сесия, след като Иран и Израел съобщиха, че са прекратили взаимните удари след призив на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, информира БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 91 цента, или 1 на сто, до 93,34 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1,13 долара или 1,2 на сто до 90,17 долара за барел.

Според пазарни анализатори понижението отразява предпазливостта на инвеститорите относно трайността на примирието между Иран и Израел.

„Въпреки известно облекчение след прекратяването на преките удари, инвеститорите не са убедени, че примирието ще се запази“, заяви главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър.

В предходната сесия цените на петрола поскъпнаха на моменти с до 5 на сто след подновени израелски удари по Иран и нападения в Ливан, които намалиха очакванията за бърз край на по-широкия регионален конфликт. По-късно ръстът бе ограничен, след като иранските въоръжени сили обявиха край на военните операции срещу Израел.

Иран и Израел заявиха, че са прекратили атаките помежду си след призив на Доналд Тръмп за незабавно спиране на бойните действия. Техеран обаче предупреди, че може да възобнови ударите, ако Израел продължи операциите срещу „Хизбула“.

„Това помогна да се предотврати по-нататъшна ескалация, но геополитическата обстановка остава напрегната и трайно мирно споразумение все още изглежда трудно постижимо“, посочи пазарният анализатор на „Ай Джи“ (IG) Тони Сикамор.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви във видеообръщение, излъчено по израелската телевизия, че страната му ще отговори със сила при нова иранска атака.

В интервю за "Аксиос", публикувано вчера, Доналд Тръмп каза, че е предупредил Бенямин Нетаняху, че Израел може да остане сам в евентуален нов конфликт с Иран. По-рано днес Тръмп заяви, че е възможна да има сделка с Иран в рамките "на следващите два или три дни".

По думите на Тим Уотърър основният въпрос пред пазарите остава дали сегашните усилия за деескалация могат да доведат до по-трайно решение или представляват само временно затишие.

Сред основните теми в преговорите между Вашингтон и Техеран е възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток, през който преди въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари преминаваше около една пета от световните доставки на петрол.

Американските военни съобщиха в понеделник, че са обездвижили ненатоварен петролен танкер в Оманския залив, след като плавателният съд се е опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на действащата блокада срещу Иран.