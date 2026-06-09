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ВЕИ осигури над 11% от електричеството в Европа за денонощие

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Вятърна енергия осигури над 11% от електричеството в Европа за денонощие. Снимка: Дияна Райнова

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, съобщи БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,7 процента от общото количество електроенергия (668 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2 процента (139 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Черна гора  (135,2 процента), Дания (40,9 на сто) и Ирландия (40,8 процента). В България делът е 0,7 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в  Германия (209,9 гигаватчаса), Франция (127,9 гигаватчаса) и Испания (107,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,7 гигаватчаса. 

Вятърна енергия осигури над 11% от електричеството в Европа за денонощие. Снимка: Дияна Райнова

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